Украине хватит запасов продовольствия не менее двух лет, - ОПУ
Украина имеет достаточные запасы пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и базовых продуктов
Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма, сообщает Эспрессо.TV.
По его словам, Украине хватит продовольствия на этот и в последующие годы.
"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на три-пять лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал Шурма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное