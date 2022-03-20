Украине хватит запасов продовольствия не менее двух лет, - ОПУ

Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма, сообщает Эспрессо.TV.

По его словам, Украине хватит продовольствия на этот и в последующие годы.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на три-пять лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал Шурма.

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