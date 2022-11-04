Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд кубов газа. Учитывая ожидаемые заграничные поставки, этих объемов хватит, чтобы пройти отопительный сезон", – сказал он.

Он добавил, что на сегодняшний день почти половина (45,6%) объектов по всей Украине подключены к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего объектов отапливают в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве отапливается 78% зданий.

По словам Шмыгаля, правительство готовится "к любым сценариям" и накапливает оборудование для генерации энергии на случай чрезвычайных ситуаций.

"Вчера провели координационное совещание со структурами ООН и USAID. Говорили о подготовке к зиме. От доноров уже получили 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время", – сказал он.

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