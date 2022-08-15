Украине и Европе нужно сформировать новое правительство РФ, - экс-депутат госдумы Пономарев
Украина и Европа должны сформировать новую российскую власть, которая станет альтернативой Владимиру Путину
Об этом заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире Еспресо.
"Нам нужно брать лидерство в демократическом процессе и движении на постсоветском пространстве. Украина очень хорошо позиционирована для этого. Украине нужно определиться с тем, кто будет будущим российским правительством. Я считаю, что все страны Европы-союзники Украины должны присоединиться к этому процессу и сформировать новую власть РФ и альтернативу Путину. Я считаю, что это будет наиболее продуктивно", - сказал он.
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