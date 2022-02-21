Украине, Грузии и Молдове следует быстро открыть путь в ЕС и НАТО, - депутат Европарламента Коваль
Польский политик, депутат Европарламента Павел Коваль заявил о необходимости быстро открыть путь в ЕС и НАТО для Украины, Грузии и Молдовы
Об этом Коваль написал в Twitter.
"Грузии, Молдове и Украине следует быстро открыть путь в ЕС и НАТО - если это то, чего они хотят. Здесь России нечего решать. Иначе Запад проиграет Кремлю", - написал Коваль.
Политик напомнил о соглашениях ЕС с указанными странами об ассоциации и подчеркнул, что у Евросоюза перед ними обязательства, которые следует выполнить.
"Посмотрите на соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной, например статью 1. Мы имеем обязательства перед нашими соседями, и в наших интересах как ЕС их исполнение. Это в наших интересах и настало для этого подходящее время", - подчеркнул Коваль.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе.
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