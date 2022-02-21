Украине, Грузии и Молдове следует быстро открыть путь в ЕС и НАТО, - депутат Европарламента Коваль

Об этом Коваль написал в Twitter.



"Грузии, Молдове и Украине следует быстро открыть путь в ЕС и НАТО - если это то, чего они хотят. Здесь России нечего решать. Иначе Запад проиграет Кремлю", - написал Коваль.



Политик напомнил о соглашениях ЕС с указанными странами об ассоциации и подчеркнул, что у Евросоюза перед ними обязательства, которые следует выполнить.



"Посмотрите на соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной, например статью 1. Мы имеем обязательства перед нашими соседями, и в наших интересах как ЕС их исполнение. Это в наших интересах и настало для этого подходящее время", - подчеркнул Коваль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе.