Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении 19 мая.

"Сегодня в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков "Большой семерки", представителей международных доноров. Я всегда говорю откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас - это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна скорая достаточная финансовая поддержка, и это для партнеров не просто расходы или подарок, это их вклад в собственную безопасность, потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые может спровоцировать Россия, может, если будет иметь успех в войне против Украины. поэтому мы все вместе должны обеспечить, чтобы не было никакого успеха у России в агрессии против нашего государства. Ни военного, ни экономического, ни какого-либо другого", - отметил Владимир Зеленский.

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