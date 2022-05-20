Украине ежемесячно нужно $5 млрд – это не просто расходы или подарок, а вклад в безопасность Европы, - Зеленский
Защита Украины означает и защиту от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать - может, если будет иметь успех в войне против Украины
Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении 19 мая.
"Сегодня в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков "Большой семерки", представителей международных доноров. Я всегда говорю откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас - это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна скорая достаточная финансовая поддержка, и это для партнеров не просто расходы или подарок, это их вклад в собственную безопасность, потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые может спровоцировать Россия, может, если будет иметь успех в войне против Украины. поэтому мы все вместе должны обеспечить, чтобы не было никакого успеха у России в агрессии против нашего государства. Ни военного, ни экономического, ни какого-либо другого", - отметил Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное