Украине ежемесячно нужно $3 млрд финансовой помощи от партнеров, - Минфин
Украина требует около 3 миллиардов долларов финансирования от иностранных партнеров ежемесячно
Об этом рассказала заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает пресс-служба Минфина.
"Несмотря на беспрецедентно сложные условия войны и постоянную неопределенность, украинское правительство достойно справилось с финансовыми и экономическими вызовами. Это стало возможным, не в последнюю очередь, благодаря невероятным усилиям международных партнеров Украины, за что мы очень благодарны", - отметила она.
Зыкова подчеркнула, что Кабмин провел системную работу по уменьшению дефицита бюджета путем увеличения налоговых и таможенных поступлений, а также оптимизации ряда направлений бюджетных расходов.
Однако в этом году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около 3 млрд долл. ежемесячно.
В настоящее время у правительства есть подтверждение о финансировании от ЕС и Соединенных Штатов около 30 млрд долл. на 2023 год.
Впрочем, остается потребность еще в 10 млрд. дол. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ", - рассказала Ольга Зыкова.
Замминистра подчеркнула, что Украина заинтересована в обеспечении эффективного, подотчетного и прозрачного использования финансирования, в том числе от доноров. Работа над созданием подобных механизмов продолжается.
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