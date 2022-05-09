Украине достаточно своего газа, чтобы обеспечить потребности населения, - Шмигаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в интервью РБК-Украина.

Как известно, в настоящее время в хранилищах Украины хранится 9 млрд кубометров газа.

"Сейчас он (уровень добычи газа – ред.) упал из-за ведения военных действий в восточных областях и на юге, но незначительно – на 3,7% по месяцу. В принципе нам достаточно своей добычи, чтобы обеспечить потребности населения", – заключает Шмигаль.

По его словам, в результате падения экономики и остановки работы крупных химических и сталелитейных предприятий потребление газа в промышленности уменьшилось. Именно поэтому Украине будет достаточно возможности закачки трубопроводами из Европы.

Премьер также отметил, что с началом бурного развития экономики Украине нужно будет больше газа. По этой причине правительство сейчас работает с европейскими партнерами, чтобы увеличить способность получения газа из Европы и LNG-терминалов из Турции. Детали пока не раскрываются.

Кроме того, Шмигаль отказался прогнозировать цены на газ для украинцев после сентября текущего года, однако отметил, что власти будут делать все, чтобы платежи были относительно комфортными для населения.

"Давайте посмотрим, как мы пройдем этот период (до сентября, – ред.), а дальше будем смотреть на модель, чтобы это был, во-первых, рынок. Потому что в Европе рынок, а мы идем в Европу. С другой стороны , будем смотреть, чтобы коммунальные платежи были относительно комфортными для людей", – сообщает Шмигаль.

Напомним, Еврокомиссия разработала план действий на случай прекращения газоснабжения из России: в случае прекращения газоснабжения из РФ члены ЕС будут делиться излишками газа с другими странами.

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