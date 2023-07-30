Украине должны предоставить не только самолеты с оружием, но и целую авиасистему, - украинский авиатор Хазан
Если Украина должна получить авиационную составляющую, а она должна ее получить - это должен быть комплекс, который будет иметь не только сами самолеты и вооружение
Об этом в эфире Эспрессо рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" и украинский авиатор Геннадий Хазан.
"Гипотетически, появилось у нас 20-30 самолетов. Стоимость летного часа будет просто космическая. 20-30 самолетов не изменят ситуацию в воздухе. Они будут влиять на ситуацию, но коренным образом ее не изменят. Это так же, как иметь 100 подготовленных пар и иметь 5 снайперских винтовок для них", - сказал он.
По мнению Хазана, Украина должна предоставить авиационный комплекс - не только самолеты и их вооружение, но и дополнительные вещи, которые должны обеспечивать их эффективное использование.
"Если Украина должна получить авиационную составляющую, а она должна ее получить - это должен быть комплекс. Мы все просили закрыть нам небо, мы не просили отдельный тип ПВО. По моему усмотрению, наш главный лозунг должен быть: "Предоставьте нам авиационную составляющую, авиационную систему, которая поможет нам защитить и помогать нашим войскам на земле". В разговорах военные союзников всегда обращают внимание, что у нас авиасоставляющая желает лучшего", - подытожил авиатор.
Истребители F-16 для Украины.
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.
6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.
В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель. 26 июля координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США и союзники еще не определились с местом обучения украинцев на F-16.
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