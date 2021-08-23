Украине для "зеленого" перехода требуются инвестиции в $100 млрд, - Витренко

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Этот " зеленый " переход может длиться много лет. И для Украины необходимы инвестиции, которые в этот период оцениваются по крайней мере на уровне ста миллиардов долларов", - сказал Витренко.



По его словам, сейчас вопрос заключается в том, за счет чего этот зеленый переход должен финансироваться.



Так, отметил Витренко, как один из источников финансирования рассматривается транзит газа.



Он отметил, что сейчас ключевым элементом "зеленого" перехода во всем мире рассматривается водород. "Зеленый" переход, напомнил он, предполагает переход от таких источников, как уголь и природный газ к полной их замене на возобновляемые источники энергии.

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