Украине для защиты от России надо перейти на латиницу, - Данилов

Это необходимо, по его мнению, для противостояния влиянию России на культурном фронте, передает Еспресо.TV .



"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу", - сказал чиновник в эфире Радио Свобода .



Также Данилов выступает за двуязычие. Вторым языком, по словам секретаря СНБО, должен быть английский.



"Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - пояснил свою точку зрения Алексей Данилов.





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