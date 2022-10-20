Украине для восстановления необходимо €3,5 млрд в этом году и около €14 млрд в 2023 году, - Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что нашей стране для полноценного восстановления как экономики, так и престижа, необходимо €3,5 млрд в этом году и около €14 млрд в следующем, 2023 году
Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к Европейскому совету.
"При этих предпосылках – защищенное небо и защищенная энергетика – мы сможем перейти к более масштабному восстановлению в Украине. И это не только об экономике и социальной сфере. Это не только о безопасности. Это также и о престиже Европы. Надеюсь, что уже в ближайшее время, а именно 25 октября в Германии, во время конференции по восстановлению Украины, мы обсудим, как мы вместе докажем, что действенность нашего единения и наших институтов значительно мощнее, чем любой антиевропейский террор. Российский, иранский или любой другой", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина нуждается в большей поддержке реализации Fast Recovery Plan в первоочередных мерах по восстановлению страны после террористических ударов России.
"У вас есть все эти данные – в чем именно мы нуждаемся. Мы уже имеем понимание необходимых средств. Это 3,5 миллиарда евро в этом году и около 14 миллиардов евро в следующем году. И пока мы из этих средств получили ноль. А они жизненно необходимы. . Как и жизненно необходимы следующие транши макрофина для Украины", - сказал президент Украины.
Также Зеленский поблагодарил за уже полученные деньги.
"Спасибо за средства, которые уже поступили, но до сих пор не принято решение по оставшимся 6 миллиардам из этого пакета, которые критически нужны в этом году. И это в ваших силах – уже сегодня прийти к принципиальному согласию по оказанию этой помощи нашему государству. Террор должен проиграть. Украина и вся Европа должны победить", – добавил Зеленский.
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