Украине для нынешних целей больше нужны ракеты GMLRS с дальностью 70-80 км, а не ATACMS – на 300, - Пентагон

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль.

"По нашей оценке сейчас им не нужны ATACMS для обслуживания целей, имеющих непосредственное отношение к текущей борьбе. Очевидно, что мы продолжим обсуждать с украинцами их потребности, но сейчас мы считаем, что нам следует сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS" , – сказал он.

По его словам, GMLRS нужны Украине, чтобы удержать россиян на востоке и создать импульс на других участках фронта.

Каль уверяет, что подавляющее большинство актуальных целей расположено в пределах доступа GMLRS, а удары этих ракет он сравнил с высокоточным 90-килограммовым авиаударом, запущенным с грузовика.

"Россияне действительно замедлились на востоке, российские объекты теперь под риском в других частях страны. Это очень усложнило усилия России по планированию. Поэтому, по нашей оценке, GMLRS - это самое важное, и в Украине идет постоянный поток этих боеприпасов", - подытожил замглавы. Пентагона.

О получении от США $3 млрд этой грантовой помощи сообщил утром 24 августа министр финансов Сергей Марченко.

Впоследствии о другом пакете долгосрочной военной помощи для Украины объявил Джо Байден.

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