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Главная Мир Украине для нынешних целей больше нужны ракеты GMLRS с дальностью 70-80 км, а не ATACMS – на 300, - Пентагон

Украине для нынешних целей больше нужны ракеты GMLRS с дальностью 70-80 км, а не ATACMS – на 300, - Пентагон

25 августа, 2022 четверг
10:30
Мир Пентагон

В Пентагоне считают, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты для HIMARS - ATACMS, которые бьют на расстояние около 300 км

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль.

"По нашей оценке сейчас им не нужны ATACMS для обслуживания целей, имеющих непосредственное отношение к текущей борьбе. Очевидно, что мы продолжим обсуждать с украинцами их потребности, но сейчас мы считаем, что нам следует сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS" , – сказал он.

По его словам, GMLRS нужны Украине, чтобы удержать россиян на востоке и создать импульс на других участках фронта.

Каль уверяет, что подавляющее большинство актуальных целей расположено в пределах доступа GMLRS, а удары этих ракет он сравнил с высокоточным 90-килограммовым авиаударом, запущенным с грузовика.

"Россияне действительно замедлились на востоке, российские объекты теперь под риском в других частях страны. Это очень усложнило усилия России по планированию. Поэтому, по нашей оценке, GMLRS - это самое важное, и в Украине идет постоянный поток этих боеприпасов", - подытожил замглавы. Пентагона.

  • О получении от США $3 млрд этой грантовой помощи сообщил утром 24 августа министр финансов Сергей Марченко.
  • Впоследствии о другом пакете долгосрочной военной помощи для Украины объявил Джо Байден.

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