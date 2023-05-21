Украине даже после войны нужно быть осторожной, чтобы Россия не распространяла свои нарративы на ее территории, - командир "Грузинского национального легиона" Мамулашвили
Основатель и командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили считает, что даже после окончания полномасштабной войны Украине нужно быть осторожной, чтобы не допустить распространения российских нарративов на своей территории
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо".
Мамулашвили отметил, что Россия не смогла ассимилироваться в Грузии на своем языке. Однако спустя почти 10 лет реформ она все же смогла захватить в стране политическую власть.
"И Украине нужно быть осторожной всегда, проводя любые российские нарративы после войны", - сказал он.
Он добавил, что немаловажную роль в отделении от России играет переход на государственный язык.
"Нужно и обязательно важно переходить на государственный язык и минимизировать российское влияние, в том числе и языка. В том числе и религии, одного из подразделений, ставших пропагандой России. Те процессы, которые сегодня идут в Украине, они очень важны в отношении пророссийских сил в религиозных кругах", - подчеркнул командир "Грузинского национального легиона".
Мамулашвили отметил, что текущая ситуация в Грузии должна стать уроком и для самой страны, и для Украины.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву.
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