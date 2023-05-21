Украине даже после войны нужно быть осторожной, чтобы Россия не распространяла свои нарративы на ее территории, - командир "Грузинского национального легиона" Мамулашвили

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо".

Мамулашвили отметил, что Россия не смогла ассимилироваться в Грузии на своем языке. Однако спустя почти 10 лет реформ она все же смогла захватить в стране политическую власть.

"И Украине нужно быть осторожной всегда, проводя любые российские нарративы после войны", - сказал он.

Он добавил, что немаловажную роль в отделении от России играет переход на государственный язык.

"Нужно и обязательно важно переходить на государственный язык и минимизировать российское влияние, в том числе и языка. В том числе и религии, одного из подразделений, ставших пропагандой России. Те процессы, которые сегодня идут в Украине, они очень важны в отношении пророссийских сил в религиозных кругах", - подчеркнул командир "Грузинского национального легиона".

Мамулашвили отметил, что текущая ситуация в Грузии должна стать уроком и для самой страны, и для Украины.