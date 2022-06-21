Украине дали статус партнера-участника Триморья

Об этом объявил на саммите стран Триморья в Риге президент Польши Анджей Дуда, передает TVN 24 .

"Мы создали новый тип партнерства с Инициативой трех морей для стран, стремящихся к Европейскому Союзу, – партнерство-участник", - сказал Дуда.

При этом польский лидер подчеркнул, что все страны Триморья (12 стран ЕС, – ред.) выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС.

"Я надеюсь, что решение по этому поводу будет принято Европейским Советом на этой неделе – в конце недели, потому что тогда будет заседание этого Совета", – сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что Инициатива трех морей кроме участников из ЕС также имеет стратегических партнеров – США, Великобританию и Еврокомиссию.

"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей - кроме стратегического партнерства - партнерство-участие: новый тип партнерства, который есть не только для Украины. Мы дали его Украине сегодня, но мы предполагаем, что такое же партнерство могут получить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - сказал Дуда.

Президент Польши сообщил, что если Украина хочет создать участок маршрута Via Carpatia или развивать современные железнодорожные линии между странами, страны Триморья присоединятся к реализации таких проектов вместе с Украиной.

По словам Дуды, сотрудничество в рамках Триморья имеет целью создание экономических и коммуникационных связей и развитие сфер безопасности в этой части Европы.

"Эта безопасность не военная - по военной безопасности мы имеем Североатлантический альянс, членами которого мы все являемся. Но это безопасность в других ее проявлениях - энергетическая безопасность, безопасность коммуникаций, кибербезопасность", - сказал Дуда.

Политик объяснил, что это сферы, в которых действия стран региона до сих пор не были совместимы. Дуда подчеркнул, что целью сотрудничества Триморья есть также ускорение развития.

Польский лидер добавил, что такие страны Центральной Европы, как Босния и Герцеговина, также смогут получить статус партнера-участника. Дуда напомнил, что президент Словении Борут Пахор обратился за поддержкой усилий Боснии и Герцеговины по поводу получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Эта поддержка с нашей стороны Боснии и Герцеговины - ответ на обращение президента Пахора положительный. Европейский Совет принимает решение, но если Босния и Герцеговина в будущем будет сотрудничать со странами Триморья, мы, конечно, также рассмотрим этот вопрос", - сказал Дуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите Триморья заявил , что Украина должна стать участницей этой инициативы.

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