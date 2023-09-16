Украине будет невероятно трудно вытеснить Россию военным путем, - Брайза

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Украине будет невероятно трудно вытеснить все российские войска с Донбасса, из Крыма и других территорий, которые сейчас оккупированы. Для этого и ракеты ATACMS, и истребители F-16 крайне необходимы. Но даже с таким вооружением легко не будет, потому что Путину безразлично сколько российских солдат будет убито в бою. В России большое население, а также почти неограниченные запасы бомб. Поэтому будет очень трудно просто вытеснить Россию военным путем", - отметил Брайза.

По его словам, большие надежды возлагаются на уничтожение вражеской логистики.

"Если Украина продолжит использовать свои высокоточные управляемые боеприпасы, беспилотники и другое оборудование, чтобы уничтожить Крымский мост, расширив свое наступление, то ВСУ прорвут первую и перейдут ко второй линии обороны России севернее Крыма и северо-западнее Мариуполя", - пояснил Брайза.

Мэтью Брайза также добавил, что Путин может оказаться в неприемлемой военной и экономической ситуации в Крыму.

"Если украинское контрнаступление сможет также отрезать логистический маршрут из России через Донецк, Мариуполь на юг в Крым, то Россия окажется в очень сложной ситуации, не имея возможности осуществлять поставки в Крым. А если добавить еще и украинские ракеты "Нептун", представляющие угрозу Черноморскому флоту РФ, Путин вскоре может оказаться в неприемлемой военной и экономической ситуации в Крыму. И тогда ему придется сесть за стол переговоров", - подчеркнул Брайза.