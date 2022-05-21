Украина ждет согласия министров обороны 40 стран на передачу реактивных систем залпового огня Multiple Launch Rocket System, - Зеленский
Реактивные системы залпового огня Multiple Launch Rocket System позволят Украине перехватить инициативу на фронте и освободить оккупированные территории
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.
По словам Владимира Зеленского, благодаря передаче американских систем залпового огня большой дальности, Украина сможет перехватить инициативу на фронте и освободить оккупированные территории.
Также Президент Украины отметил, что российские представители министерства обороны и министерства иностранных дел угрожают странам, чтобы те не передавали Украине MLRS.
Напомним, онлайн-встреча министров обороны стран формата "Рамштайн" состоится 23 мая. Группа из более чем 40 стран снова соберется, чтобы обсудить поставки оружия в Украину.
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