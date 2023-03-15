Украина "зерновым коридором" отправила для экспорта 24,4 миллиона тонн агропродукции
С начала действия "зернового коридора" в августе 2022 г. Украина экспортировала в Азию, Европу и Африку 24,4 млн тонн продовольствия
Об этом сообщили в мининфраструктуре.
"С 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы экспортировано 24,4 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, в том числе почти полмиллиона тонн продовольствия было экспортировано беднейшим странам мира в партнерстве с ВПП ООН", - отметили в учреждении.
В частности, сообщается, что состоялись переговоры вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Рамиро Лопес да Силвой и уполномоченным представителем и директором ВПП в Украине Мэтью Голлингвортом.
"Обсудили задачи разминирования значительной части сельскохозяйственных земель и инвестиции в отрасль. Восстановление аграрного потенциала Украины является условием для стабилизации гуманитарной ситуации в мире", - прокомментировал Александр Кубраков.
- Напомним, 13 марта ООН и РФ провели переговоры в Женеве по продлению "зернового соглашения".
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям , предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
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