Украина "зерновым коридором" отправила для экспорта 24,4 миллиона тонн агропродукции

Об этом сообщили в мининфраструктуре.

"С 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы экспортировано 24,4 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, в том числе почти полмиллиона тонн продовольствия было экспортировано беднейшим странам мира в партнерстве с ВПП ООН", - отметили в учреждении.

В частности, сообщается, что состоялись переговоры вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Рамиро Лопес да Силвой и уполномоченным представителем и директором ВПП в Украине Мэтью Голлингвортом.

"Обсудили задачи разминирования значительной части сельскохозяйственных земель и инвестиции в отрасль. Восстановление аграрного потенциала Украины является условием для стабилизации гуманитарной ситуации в мире", - прокомментировал Александр Кубраков.