Украина завоевала вторую медаль зимней Универсиады-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 18 января, в Лейк-Плэсиде в командном спринте Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк вышли на третье место после прыжков с трамплина, в которых они показали результаты 86,5 и 86 м соответственно.

В лыжной гонке украинцы отстояли свою позицию и завоевали бронзу. От победителей из США отстали на 41,2 сек. Серебро выиграла Япония.

Медаль Мазурчука и Гребенюка стала для сборной Украины второй на Всемирных студенческих спортивных играх в США. 17 января первую бронзу нашей команде принесли биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш в смешанной одиночной эстафете.

17 января Юлия Городная и Степан Кинаш принесли сборной Украины первую премию Универсиады-2023.

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