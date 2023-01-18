Украина завоевала вторую медаль зимней Универсиады-2023
Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк получили бронзовую награду Универсады-2023 в командных соревнованиях по лыжному двоеборью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 18 января, в Лейк-Плэсиде в командном спринте Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк вышли на третье место после прыжков с трамплина, в которых они показали результаты 86,5 и 86 м соответственно.
В лыжной гонке украинцы отстояли свою позицию и завоевали бронзу. От победителей из США отстали на 41,2 сек. Серебро выиграла Япония.
Медаль Мазурчука и Гребенюка стала для сборной Украины второй на Всемирных студенческих спортивных играх в США. 17 января первую бронзу нашей команде принесли биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш в смешанной одиночной эстафете.
- 17 января Юлия Городная и Степан Кинаш принесли сборной Украины первую премию Универсиады-2023.
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