Украина завоевала серебро на чемпионате Европы по баскетболу
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала серебряным призером чемпионата Европы U-17
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Украины U-17 победила сборную Венгрии со счетом 14:12, что позволило им выйти в финал. В финальном матче наши ребята, к сожалению, проиграли Словении - 14:19.
Всего на турнире в Португалии сборная Украины сыграла пять матчей и одержала четыре победы. Женская сборная Украины U-17 боролась за бронзовую медаль, но в матче за третье место уступила белорускам (10:15).
Украина стала единственной страной, которая была представлена в полуфиналах мужской и женской сборными.
- 18 сентября украинский баскетбольный клуб "Прометей" одолел российскую "Парму" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
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