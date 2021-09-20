Украина завоевала серебро на чемпионате Европы по баскетболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В полуфинале Украины U-17 победила сборную Венгрии со счетом 14:12, что позволило им выйти в финал. В финальном матче наши ребята, к сожалению, проиграли Словении - 14:19.



Всего на турнире в Португалии сборная Украины сыграла пять матчей и одержала четыре победы. Женская сборная Украины U-17 боролась за бронзовую медаль, но в матче за третье место уступила белорускам (10:15).



Украина стала единственной страной, которая была представлена в полуфиналах мужской и женской сборными.





18 сентября украинский баскетбольный клуб "Прометей" одолел российскую "Парму" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов.