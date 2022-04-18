Украина завоевала пятую медаль на "Играх непокоренных"

Об этом сообщает официальная страница сборной Украины на Invictus Games в фейсбук.

В Гааге (Нидерланды) в финальных соревнованиях по стрельбе из лука серебро Украине принесли Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк.

Эта медаль стала для сборной Украины уже пятой на "Играх непокоренных". В первый день соревнований наша команда завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

17 апреля ветеран Нацгвардии Родион Ситдиков принес Украине в толкании ядра первую золотую награду "Игр непокоренных".

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