Украина завоевала первую в сезоне медаль Кубка мира по фристайлу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Абраменко стали третьими в соревнованиях среди смешанных команд на этапе Кубка мира в Руке.

В финале Новосад набрала 85,36 ​​балла, Котовский – 88,05, Абраменко – 118,14.

Это первая медаль сборной Украины в новом розыгрыше Кубка мира.

На Олимпиаде-2022 впервые будут разыграны медали в соревнованиях среди смешанных пар.

Фристайл

Кубок мира. Второй этап

Лыжная акробатика. Командные соревнования

1. Китай – 343,24

2. Россия – 326,48

3. Украина – 291,55

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