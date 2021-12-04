Украина завоевала первую в сезоне медаль Кубка мира по фристайлу
Сборная Украины выиграла бронзовую медаль в командных соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Финляндии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский и Александр Абраменко стали третьими в соревнованиях среди смешанных команд на этапе Кубка мира в Руке.
В финале Новосад набрала 85,36 балла, Котовский – 88,05, Абраменко – 118,14.
Это первая медаль сборной Украины в новом розыгрыше Кубка мира.
На Олимпиаде-2022 впервые будут разыграны медали в соревнованиях среди смешанных пар.
Фристайл
Кубок мира. Второй этап
Лыжная акробатика. Командные соревнования
1. Китай – 343,24
2. Россия – 326,48
3. Украина – 291,55
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