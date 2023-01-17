Об этом сообщает Еспресо.TV.

Огородная и Кинаш стали третьими в одиночной смешанной эстафете. Украинцы заработали 1 штрафной круг, использовали 11 запасных патронов и отстали от победителей из Чехии на 41,9 сек. Серебро завоевала Франция.

Эта награда стала для Украины первой на Универсиаде-2023, которая проходит в США с 12 по 22 января.

Универсиада-2023

Лейк-Плэсид, США

Биатлон

Одиночная смешанная эстафета

1. Чехия – 37.25,3 (0 штрафных кругов +3 запасных патрона)

2. Франция – отставание 37,5 (0+10)

3. Украина – 41,9 (1+11)

16 января стало известно, что мужская сборная Украины выступит на чемпионате Европы по биатлону самым сильным составом.

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