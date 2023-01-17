Украина завоевала первую медаль зимней Универсиады-2023
Биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш принесли сборной Украины в одиночном миксте первую награду Всемирных студенческих спортивных игр-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Огородная и Кинаш стали третьими в одиночной смешанной эстафете. Украинцы заработали 1 штрафной круг, использовали 11 запасных патронов и отстали от победителей из Чехии на 41,9 сек. Серебро завоевала Франция.
Эта награда стала для Украины первой на Универсиаде-2023, которая проходит в США с 12 по 22 января.
Универсиада-2023
Лейк-Плэсид, США
Биатлон
Одиночная смешанная эстафета
1. Чехия – 37.25,3 (0 штрафных кругов +3 запасных патрона)
2. Франция – отставание 37,5 (0+10)
3. Украина – 41,9 (1+11)
- 16 января стало известно, что мужская сборная Украины выступит на чемпионате Европы по биатлону самым сильным составом.
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