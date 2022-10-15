Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по стрельбе
Павел Коростылев выиграл бронзу в стрельбе из пистолета на 10 м и принес сборной Украины первую медаль чемпионата мира - 2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коростылев в финале выбил 251 очко и получил бронзовую награду. Чемпионом мира стал Лиу Джиняу из Китая, который в перестрелке за золото одолел соотечественника Жань Ифаня.
Медаль Павла Коростылева оказалась для сборной Украины первой на чемпионате мира в Каире. Вместе с наградой украинец получил лицензию на Олимпиаду-2024, куда отобрались четверо лучших в своей дисциплине стрелков.
24-летний Павел Коростылев является трехкратным чемпионом мира по стрельбе из пистолета на 25 м - дважды в командных и один раз в индивидуальных соревнованиях.
ЧМ по пулевой стрельбе
Мужчины
Пневматический пистолет, 10 м
Каир, Египет
15 октября
1. Лиу Джиняу (Китай)
2. Жань Ифань (Китай)
3. Павел Коростылев (Украина)
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