Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коростылев в финале выбил 251 очко и получил бронзовую награду. Чемпионом мира стал Лиу Джиняу из Китая, который в перестрелке за золото одолел соотечественника Жань Ифаня.

Медаль Павла Коростылева оказалась для сборной Украины первой на чемпионате мира в Каире. Вместе с наградой украинец получил лицензию на Олимпиаду-2024, куда отобрались четверо лучших в своей дисциплине стрелков.

24-летний Павел Коростылев является трехкратным чемпионом мира по стрельбе из пистолета на 25 м - дважды в командных и один раз в индивидуальных соревнованиях.

ЧМ по пулевой стрельбе

Мужчины

Пневматический пистолет, 10 м

Каир, Египет

15 октября

1. Лиу Джиняу (Китай)

2. Жань Ифань (Китай)

3. Павел Коростылев (Украина)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb