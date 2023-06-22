Украина завоевала первое золото на Европейских Играх-2023 в гребле на каноэ-двойке

Об этом "Общественное. Спорт".

Полтавчанка Людмила Лузан в паре с Валерией Теретой стали самыми быстрыми в соревновании – они одолели дистанцию за 1 минуту 58 секунд.

Второе место заняли представительницы Испании, третье – Венгрии. Сами соревнования проходят в польском Кракове.

Общественное отмечает, что для обеих спортсменок это первая медаль на уровне Европейских игр. сама же Лузан является двукратным призером Олимпиады-2020. Кроме того, это вторая общая награда Лузан и Тереты – первую бронзу они получили на этапе Кубка мира-2023 в Познани.