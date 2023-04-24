Украина завоевала две медали в последний день ЧЕ-2023 по борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительный день ЧЕ-2023 в Загребе Ярослав Фильчаков в категории до 82 кг уступил в финале Бурхану Акбудаку из Турции. Схватка завершилась со счетом 3:3, но соперник последним выполнил результативный прием.

Парвиз Насибов завершил поединок за бронзу с румыном Михаем Михутом со счетом 1:1 и получил награду благодаря тому, что позже набрал свой бал.

Серебро и бронза оказались единственными наградами на ЧЕ для наших борцов греко-римского стиля, пропущенного лидером сборной Украины и олимпийским чемпионом в категории до 87 кг Жаном Беленюком.

Женская сборная Украины в Хорватии получила две золотые, три серебряных и одну бронзовую награду и заняла 1-е место в командном зачете турнира.

Золото выиграли Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Ирина Коляденко (до 62 кг). Серебро завоевали Оксана Ливач (до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг). Бронзу получила Татьяна Сова (до 65 кг).

Еще три медали на счету представителей вольного стиля в мужских состязаниях. Василий Михайлов победил в весе до 79 кг. Бронзовые награды – у Эрика Арушаняна (до 65 кг) и Игоря Никифорука (до 70 кг).

ЧЕ-2023 по борьбе

Загреб, Хорватия

23 апреля

Греко-римская борьба

До 67 кг

1. Хасрат Джафаров (Азербайджан)

2. Джонни Хэцуриани (Грузия)

3. Парвиз Насибов (Украина)

3. Хавард Йоргенсен (Норвегия)

До 82 кг

1. Бурхан Акбудак (Турция)

2. Ярослав Фильчаков (Украина)

3. Роланд Шварц (Германия)

3. Филипп Шашич (Хорватия)