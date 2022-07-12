Об этом сообщает Еспресо.TV.

Колмаков выиграл золото в соревнованиях по паркуру, дебютировавшему в программе соревнований. В четвертый день Всемирных игр в Бирмингеме (США) его медаль оказалась единственной для украинцев. В общей сложности сборная Украины уже получила 23 награды - 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.

В общем медальном зачете наша команда удержалась на третьей позиции. Впереди Германия (15-2-8) и Колумбия (9-8-3).

В программу Всемирных игр входят виды спорта, в которых не разыгрываются медали на Олимпиадах.

На 11 июля сборная Украины имела на Всемирных играх 22 награды и делила первое место по количеству медалей с Италией.

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