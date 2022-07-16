Об этом сообщает Еспресо.TV.

В восьмой день соревнований в Бирмингеме (США) Виктория Козловская и Таисия Марченко завоевали золото в спортивной акробатике. Оно стало для нашей команды десятым на Всемирных играх-2022.

Еще одну награду сборной Украины принес Даниил Фильченко в воднолыжном спорте.

В целом Украина уже получила 34 награды – 10 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых. В общем медальном зачете украинцы идут пятыми. Впереди Германия (21-4-14), Италия (11-21-12), США (11-11-6) и Венгрия (11-7-7).

12 июля Богдан Колмаков принес Украине девятую золотую награду на Всемирных играх-2022.

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