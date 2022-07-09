Об этом сообщает Спортивный комитет Украины .

В Бирмингеме (США) Анжелика Терлюга в категории до 55 кг на групповом раунде соревнований начала с ничьей против бразильянки Валерии Кумизаки 3:3. Далее серебряная медалистка Олимпиады-2020 одолела олимпийскую чемпионку Ивет Горанову 3:0 и Дженнифер Варлинг из Люксембурга 4:1. А в полуфинале победила американку Тринити Аллен – 8:1. В финале украинка одолела представительницу Египта Ахлам Юссеф – 1:0.

Еще одно золото выиграла 17-летняя пловчиха София Гречко на дистанции 200 м в моноласте. Она преодолела дистанцию за 1 мин 29,57 сек.

Бронзовую медаль завоевала пауэрлифтер Анастасия Деревянко. Украинке в приседании подчинились вес 187,5 кг, жим лежа — 115 кг, становая тяга — 180 кг. Результат по сумме трех видов программы – 482,5 кг.

Другая украинская пауэрлифтерша Лариса Соловьева получила бронзу в среднем весе и получила награду уже на пятых Всемирных играх. В приседании она взяла вес 215 кг, жимы лежа — 160 кг, становой тяги — 217,5 кг. В сумме это дало 592,5 кг.

На Всемирных играх проводятся соревнования по видам спорта, не входящим в олимпийскую программу. Среди прочего из каратэ, которое было в программе Олимпиады-2020, но сразу после дебюта было исключено из нее.

28 мая Анжелика Терлюга победила болгарку Ивет Горанову и стала чемпионкой Европы.

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