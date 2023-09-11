Украина завоевала 6 медалей в первый день Игр Нескорнеых-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дюссельдорфе (Германия) золото Украины принес Александр Маковей в толкании ядра в категории IF8. На счету легкоатлетов также два серебра – Владимир Гера стал вторым в толкании ядра (IF7), а Николай Зарицкий – в метании диска (IF1). Помимо этого вицечемпионом Игр непокоренных стал Максим Зубов в паверлифтинге (IP6).

В первый же соревновательный день бронзу для Украины выиграли Вадим Мазниченко в толкании ядра (IF6) и Владимир Товкис в метании диска (IF2).

Игры непокоренных-2023

Игры непокоренных-2023 проходят с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе, в них выступают 600 участников из 22 стран мира. Украину представляют 25 спортсменов.