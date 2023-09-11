Украина завоевала 6 медалей в первый день Игр Нескорнеых-2023
В воскресенье, 10 сентября, сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на Играх Непокоренных
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дюссельдорфе (Германия) золото Украины принес Александр Маковей в толкании ядра в категории IF8. На счету легкоатлетов также два серебра – Владимир Гера стал вторым в толкании ядра (IF7), а Николай Зарицкий – в метании диска (IF1). Помимо этого вицечемпионом Игр непокоренных стал Максим Зубов в паверлифтинге (IP6).
В первый же соревновательный день бронзу для Украины выиграли Вадим Мазниченко в толкании ядра (IF6) и Владимир Товкис в метании диска (IF2).
Игры непокоренных-2023
Игры непокоренных-2023 проходят с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе, в них выступают 600 участников из 22 стран мира. Украину представляют 25 спортсменов.
- 5 июня Минветеранов обнародовало состав сборной Украины на Invictus Games-2023 в Дюссельдорфе. Представлять нашу страну на Играх Непокоренных будут 25 ветеранов
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