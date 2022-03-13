Украина завоевала 29 медалей на Паралимпиаде-2022 и заняла второе место в зачете
Украинская сборная завершает соревнования с 29 наградами. Команда заняла второе место медального зачета
Об этом говорится на сайте Паралимпиады-2022.
Отметим, что Украина завоевала золотую медаль в последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Пекине. Медаль завоевала украинская команда в открытой эстафете (лыжная гонка). На зачете Украину представляли Дмитрий Суярко (класс с нарушением зрения), Григорий Вовчинский (класс стоя), Василий Кравчук (класс сидя) и Анатолий Ковалевский (класс с нарушением зрения).
Также в последний соревновательный день состоялась смешанная эстафета. Украинская команда заняла четвёртое место.
В итоге украинская сборная завершает Паралимпийские игры с рекордными для зимней Паралимпиады 29 медалями:
- 11 золотых,
- 10 серебряных
- 8 бронзовых.
Спортсмены заняли второе место в общем медальном зачете, первое в Китае.
- Ранее мы сообщали, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.
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