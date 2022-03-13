Украина завоевала 29 медалей на Паралимпиаде-2022 и заняла второе место в зачете

Об этом говорится на сайте Паралимпиады-2022.



Отметим, что Украина завоевала золотую медаль в последний соревновательный день на Паралимпийских играх в Пекине. Медаль завоевала украинская команда в открытой эстафете (лыжная гонка). На зачете Украину представляли Дмитрий Суярко (класс с нарушением зрения), Григорий Вовчинский (класс стоя), Василий Кравчук (класс сидя) и Анатолий Ковалевский (класс с нарушением зрения).

Также в последний соревновательный день состоялась смешанная эстафета. Украинская команда заняла четвёртое место.

В итоге украинская сборная завершает Паралимпийские игры с рекордными для зимней Паралимпиады 29 медалями:

11 золотых,

10 серебряных

8 бронзовых.

Спортсмены заняли второе место в общем медальном зачете, первое в Китае.

Ранее мы сообщали, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.