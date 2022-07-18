Украина завершила Всемирные игры-2022 с медальным рекордом
Сборная Украины завоевала на Всемирных играх-2022 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых наград и установила собственный рекорд за всю историю участия в соревнованиях
Об этом сообщает Общественное: Спорт .
В заключительный день Всемирных игр в Бирмингеме (США) сразу пять медалей украинцы выиграли в муай-тай. Чемпионом в весе до 63,5 кг стал Игорь Любченко, Олег Примачев победил в категории до 91 кг, а Анастасия Кулинич – до 48 кг. Александр Ефименко получил серебро (до 71 кг), а Владислав Никитась – бронзу (до 57 кг).
В спортивной акробатике Станислав Кукурудз, Юрия Савка, Юрий Пуш и Тарас Яруш выиграли бронзу.
Таким образом, сборная Украины завоевала на Всемирных играх-2022 45 медалей - 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых. Это новый рекорд нашей национальной команды на Всемирных играх.
Победила в общем медальном зачете Германия (24-7-16), второе место заняла США (16-18-10).
- 17 июля сборная Украины завоевала 39 медалей на Всемирных играх и побила собственный рекорд по количеству наград на соревнованиях.
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