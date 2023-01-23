Украина завершила Универсиаду-2023 в топ-20 медального зачета
Сборная Украины получила на зимней Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые награды и заняла в медальном зачете 18 место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На Всемирных студенческих спортивных играх в США сборная Украины завоевала 6 медалей.
Золото нашей команде принес сноубордист Михаил Харук в параллельном слаломе-гиганте. Также на его счету бронза в параллельном слаломе.
Биатлонист Дмитрий Грущак выиграл серебро в гонке преследования. Бронзовые награды также получили биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш в одиночной смешанной эстафете, сноубордистка Надежда Гапатин в параллельном слаломе и Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк в командных соревнованиях по лыжному двоеборью.
В общем медальном зачете Украина финишировала 18-ю. Победила Япония, выигравшая 48 наград – 21 золотую, 17 серебряных и 10 бронзовых.
- 21 января Михаил Харук завоевал золото на Универсиаде-2023.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 42.3Продажа 43.25
- Актуальное
- Важное