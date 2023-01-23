Украина завершила Универсиаду-2023 в топ-20 медального зачета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На Всемирных студенческих спортивных играх в США сборная Украины завоевала 6 медалей.

Золото нашей команде принес сноубордист Михаил Харук в параллельном слаломе-гиганте. Также на его счету бронза в параллельном слаломе.

Биатлонист Дмитрий Грущак выиграл серебро в гонке преследования. Бронзовые награды также получили биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш в одиночной смешанной эстафете, сноубордистка Надежда Гапатин в параллельном слаломе и Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк в командных соревнованиях по лыжному двоеборью.

В общем медальном зачете Украина финишировала 18-ю. Победила Япония, выигравшая 48 наград – 21 золотую, 17 серебряных и 10 бронзовых.

21 января Михаил Харук завоевал золото на Универсиаде-2023.

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