Об этом сообщает генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в твиттере.

"Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина является 36 государством-участником этого знакового договора", - пишет Бурич.

Напомним, 21 июня президент Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)

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