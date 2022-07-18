Украина завершила процесс ратификации Стамбульской конвенции
Украина официально завершила ратифицированную процедуру Стамбульской конвенции. Соответствующие документы передали заместителю генерального секретаря Совета Европы Берну Берге
Об этом сообщает генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в твиттере.
"Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина является 36 государством-участником этого знакового договора", - пишет Бурич.
- Напомним, 21 июня президент Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)
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