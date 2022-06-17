Украина завершила посевную кампанию

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в Telegram.

"По оперативным данным подразделений областных государственных администраций, на 16 июня 2022 года сев яровых культур завершен. В общем итоге всего засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га", - говорится в сообщении.

Всеми категориями хозяйств посеяно:

яровой пшеницы – 191,1 тыс. га;

ярового ячменя – 951,4 тыс. га;

ярового рапса – 34,1 тыс. га;

овса – 159,3 тыс. га;

гороха – 131,0 тыс. га;

гречихи – 75,3 тыс. га;

проса – 49,5 тыс. га;

кукурузы – 4 639,4 тыс. га;

сахарной свеклы – 180,6 тыс. га;

подсолнечника – 4 702,7 тыс. га;

сои – 1 212,6 тыс. га;

картофеля – 1 104,2 тыс. га.

По итогам кампании, наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои.