Украина завершила посевную кампанию
По состоянию на 16 июня в Украине завершен сев яровых культур, засеяно 95% прогнозируемых площадей
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в Telegram.
"По оперативным данным подразделений областных государственных администраций, на 16 июня 2022 года сев яровых культур завершен. В общем итоге всего засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га", - говорится в сообщении.
Всеми категориями хозяйств посеяно:
- яровой пшеницы – 191,1 тыс. га;
- ярового ячменя – 951,4 тыс. га;
- ярового рапса – 34,1 тыс. га;
- овса – 159,3 тыс. га;
- гороха – 131,0 тыс. га;
- гречихи – 75,3 тыс. га;
- проса – 49,5 тыс. га;
- кукурузы – 4 639,4 тыс. га;
- сахарной свеклы – 180,6 тыс. га;
- подсолнечника – 4 702,7 тыс. га;
- сои – 1 212,6 тыс. га;
- картофеля – 1 104,2 тыс. га.
По итогам кампании, наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои.
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