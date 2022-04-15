Украина завершает работу над первой частью опросника по членству в ЕС, - ОП
Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На совещании с президентом Владимиром Зеленским чиновники обсудили прогресс в работе над опросником.
"Речь шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 21 марта еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи сообщил, что Еврокомиссия уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.
- Украина получила опросник о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
- Заместитель главы Офисе президента Олег Жовква заявил, что Украина станет членом Евросоюза в течение ближайших лет .
- 12 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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