Украина завершает работу над первой частью опросника по членству в ЕС, - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании с президентом Владимиром Зеленским чиновники обсудили прогресс в работе над опросником.

"Речь шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.