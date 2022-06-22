Украина заверила, что не будет атаковать РФ оружием, предоставленным Западом, – министр обороны Германии
Украина убедила западных партнеров, что не собирается атаковать территорию России и будет использовать предоставленное Западом оружие только для собственной защиты
Об этом в среду в Бундестаге заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Focus.
Отвечая на вопрос одного из депутатов, собирается ли Украина нападать на российскую территорию, Ламбрехт сказала:
"Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны".
Глава немецкого Минобороны подчеркнула, что одна из ее целей в контексте предоставления Украине оружия – гарантировать, что это не приведет к дальнейшей эскалации.
"Предоставление оружия в зону боевых действий не было простым решением. Если вы спрашиваете меня, то Украина не накапливает оружие, а имеет достаточно, чтобы защищать себя от агрессора - России", - подчеркнула Ламбрехт.
- Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.
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