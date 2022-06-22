Об этом в среду в Бундестаге заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Focus.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, собирается ли Украина нападать на российскую территорию, Ламбрехт сказала:

"Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны".

Глава немецкого Минобороны подчеркнула, что одна из ее целей в контексте предоставления Украине оружия – гарантировать, что это не приведет к дальнейшей эскалации.

"Предоставление оружия в зону боевых действий не было простым решением. Если вы спрашиваете меня, то Украина не накапливает оружие, а имеет достаточно, чтобы защищать себя от агрессора - России", - подчеркнула Ламбрехт.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

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