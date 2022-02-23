Украина заслуживает статус государства-кандидата на членство в ЕС, - Дуда

Об этом он сказал на совместной встрече с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, передает Офис президента Украины .



"Польша выражает солидарность и полную поддержку Украине и призывает представителей РФ перестать грубо нарушать основные принципы международного права, которое она должна соблюдать, если считает себя государством разных международных сообществ", - подчеркнул Анджей Дуда.



Он призвал РФ отвести войска от украинской границы и воздержаться от дальнейших вооруженных действий. Анджей Дуда заявил, что на агрессию России нужно реагировать санкциями.



"Украина заслуживает статус государства-кандидата членства в ЕС", - подчеркнул президент Польши.



Он пообещал вместе с главой Литвы Гитанасом Науседой делать все возможное для достижения этой цели.

Напомним, в Киеве проходит встреча президентов Украины, Литвы и Польши Владимира Зеленского, Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.

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