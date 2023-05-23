Об этом сообщает Independent.

"Прекращение огня не является справедливым и крепким миром для Украины. Россия совершила незаконное и неспровоцированное вторжение. Она совершила ужасные военные преступления, и единственным правильным ответом (относительно прекращения войны - ред.) является то, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Все планы, маскирующиеся под мирные, а на самом деле являющиеся попытками просто заморозить конфликт на текущих позициях, абсолютно неправильны", - сказал Сунак.

Глава британского правительства подчеркнул, что другие страны также согласились с принципом справедливого и крепкого мира, основанного на уставе ООН и территориальной целостности и суверенитете.

"Хотя многие могут иметь представление о том, как выглядит мир в Украине, прекращение огня не является справедливым и крепким миром. И мы будем продолжать усилия, чтобы мир для Украины был таким, которого она заслуживает, и был действительно справедливым и длительным" , – сказал Сунак.

Премьер Великобритании также подчеркнул, что его страна и ее западные союзники будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".