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Главная Война с Россией Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ

Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ

22 августа, 2023 вторник
16:54
Война с Россией

Россия нарушает Устав ООН, непрерывно бомбит гражданские объекты в Украине, а Украина защищает себя в рамках международного права

Об этом сообщает DW.

Россия напала на Украину. Поэтому, согласно Уставу ООН, Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ. Россия нарушает Устав ООН, запрещающий применение силы. Россия непрерывно бомбит гражданские объекты в Украине: зернохранилища, больницы, церкви. А Украина защищает себя в рамках международного права, - так глава МИД ФРГ ответила на вопросы журналистов об атаках дронов по территории РФ.

Бербок также подчеркнула, что перед Украиной стоит проблема разминирования огромных территорий, ранее оккупированных РФ. По словам министра, вместе силы РФ заменяли в Украине территории "размером примерно с западную Германию", и сейчас Берлин вместе с союзниками обсуждает дальнейшую помощь Киеву в разминировании.

  • Напомним, ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Разрушений испытало здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
  • В ночь на 1 августа снова беспилотники атаковали Москву – один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину
  • В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву. Власти сообщают о четырех дронах, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и авто
Германия
безпілотник
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