Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ

Об этом сообщает DW.

Россия напала на Украину. Поэтому, согласно Уставу ООН, Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ. Россия нарушает Устав ООН, запрещающий применение силы. Россия непрерывно бомбит гражданские объекты в Украине: зернохранилища, больницы, церкви. А Украина защищает себя в рамках международного права, - так глава МИД ФРГ ответила на вопросы журналистов об атаках дронов по территории РФ.

Бербок также подчеркнула, что перед Украиной стоит проблема разминирования огромных территорий, ранее оккупированных РФ. По словам министра, вместе силы РФ заменяли в Украине территории "размером примерно с западную Германию", и сейчас Берлин вместе с союзниками обсуждает дальнейшую помощь Киеву в разминировании.