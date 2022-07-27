Украина защищает будущее мира, - Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что миру важно помогать Украине в войне с Россией, ведь наша страна защищает их будущее
Об этом Андрей Шевченко сказал в разговоре с итальянским изданием Calciomercato.com.
По словам Шевченко, мир должен помочь Украине сохранить свою идентичность.
"Все страны должны помочь Украине выиграть войну, чтобы украинцы могли жить как раньше и сохранить свою идентичность. Наш язык, нашу историю и наше будущее. Ведь сейчас мы защищаем не только наше будущее, но и будущее мира", - сказал бывший тренер сборной Украины .
- 24 июля стало известно, что Шевченко отказался восстанавливать тренерскую карьеру до окончания войны.
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