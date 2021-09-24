Украина защищает безопасность наций Европы, - посол Швеции
Украина защищает безопасность европейских народов, воюя с Россией
Об этом заявил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума, передает Интерфакс-Украина .
"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы безопасности, которые перед ней стоят, Украина защищает безопасность всех европейских наций", - заявил он.
По мнению посла, Украина проходит важный этап реформ, что заслуживает поддержки партнеров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное