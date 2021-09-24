Украина защищает безопасность наций Европы, - посол Швеции

Об этом заявил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума, передает Интерфакс-Украина .

"Швеция поддерживает территориальную целостность Украины. Мы убеждены: отвечая на вызовы безопасности, которые перед ней стоят, Украина защищает безопасность всех европейских наций", - заявил он.

По мнению посла, Украина проходит важный этап реформ, что заслуживает поддержки партнеров.