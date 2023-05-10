Об этом сообщил народный депутат Александр Мережко.

"Зарегистрировал в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе. Очень благодарен коллегам, поддержавшим это предложение", - говорится в сообщении.

Мережко отметил, что Украина и дальше будет бороться за то, чтобы был разработан текст соответствующей резолюции и в конце концов в странах демократии "рашизм" был запрещен.