Украина зарегистрировала в ПАСЕ резолюцию о запрете "рашизма"
Народный депутат от "Слуги народа" сообщил, что Украина зарегистрировала в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе
Об этом сообщил народный депутат Александр Мережко.
"Зарегистрировал в ПАСЕ предложение резолюции об осуждении идеологии и практик рашизма в Европе. Очень благодарен коллегам, поддержавшим это предложение", - говорится в сообщении.
Мережко отметил, что Украина и дальше будет бороться за то, чтобы был разработан текст соответствующей резолюции и в конце концов в странах демократии "рашизм" был запрещен.
- Во вторник, 2 мая, Верховная Рада Украины одобрила постановление, признающее действующий политический режим в РФ "рашизмом". В пояснительной записке к документу отмечено, что "государственная идеология русского национализма, более известная как концепция "русского мира", стала основой для реализации РФ политики внешней экспансии с целью восстановления российской империи".
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