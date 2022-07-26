Украина заработала первые полмиллиарда гривен на экспорте электроэнергии

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

Коммерческие поставки электроэнергии из Украины в страны Евросоюза стартовали в конце июня. А Украина уже заработала на этом свои первые полмиллиарда гривен.

"Это результат высокой конкуренции на аукционах, которые Укрэнерго проводит по прозрачным европейским правилам, - подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. - Также это признак того, что экспорт украинской электроэнергии нужен Европе. Мы имеем стабильно большое количество участников в каждом аукционе (6-13 компаний), и высокую средневзвешенную цену пересечения – 7,7 тыс. грн за 1 МВт. Предыдущий ценовой рекорд был всего до 3 тыс. грн".

Владимир Кудрицкий также отметил, что дальнейшее увеличение возможностей для экспорта электроэнергии в Европу даст государству и украинским производителям заработать на подготовку к зиме, которую Украина должна пройти успешно. Ведь сегодня это одна из основных задач, на которую работает Укрэнерго и вся отрасль.

Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, что является началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС

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