Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук.

"У нас есть данные на август - это более $1 млрд, которые поступили на территорию Украины в виде уплаченных средств за зерновые. Из них уплачены налоги, аренда паев, также за них закупаются все материалы для посевной кампании озимых культур. В августе мы сделали экспорт на уровне 4,5 млн тонн, в сентябре эта цифра по всем направлениям (не только морским) составила 6,9 млн тонн", – отметил он.

Марчук рассказал, сколько Украина теряет на экспорте.

"Конечно, мы теряем, в этот период времени в прошлом году мы экспортировали на 35% больше. Это тоже отражается на средствах, которые недополучают как бизнес, так государство в виде налогов", - подытожил эксперт.