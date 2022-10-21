Украина заработала более $1 млрд на зерне, экспорт упал на 35%, - зампредседателя Всеукраинского агарного совета
По состоянию на август более $1 млрд поступило в Украину в виде уплаченных средств за зерновые. Эти средства пошли на уплату налогов, аренду паев и подготовку к посевной озимых культур
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук.
"У нас есть данные на август - это более $1 млрд, которые поступили на территорию Украины в виде уплаченных средств за зерновые. Из них уплачены налоги, аренда паев, также за них закупаются все материалы для посевной кампании озимых культур. В августе мы сделали экспорт на уровне 4,5 млн тонн, в сентябре эта цифра по всем направлениям (не только морским) составила 6,9 млн тонн", – отметил он.
Марчук рассказал, сколько Украина теряет на экспорте.
"Конечно, мы теряем, в этот период времени в прошлом году мы экспортировали на 35% больше. Это тоже отражается на средствах, которые недополучают как бизнес, так государство в виде налогов", - подытожил эксперт.
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