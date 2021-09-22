Украина запустит в Facebook систему оповещения по розыску детей, - Федоров

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Запускаем в украинском Facebook - Amber Alert. Инструмент оперативных сообщений о пропавших в определенной местности детях", - отметил он.

Так, Amber Alert должен показывать в ленте фотографии пропавших детей и информацию куда обращаться, если их увидите.

"Наша цель - чтобы люди, которые могут помочь, получили эти сообщения. Знаем, что шансы найти пропавшего ребенка растут, когда больше людей ищут ее. Особенно в первые 24 часа", - отметил Федоров.

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