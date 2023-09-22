Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro должен существенно ускорить процесс очистки земель
Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.
"Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. В частности, разрабатываем механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям затрат на разминирование», - заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.
В частности, он отметил, что поскольку аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора. В этом случае государство будет полностью или частично компенсировать расходы.
"Это должно существенно ускорить процесс очищения земель там, где это возможно. В проекте бюджета на 2024 год мы заложили 2 млрд грн на гуманитарное разминирование", - добавил премьер-министр.
- В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
- В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
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