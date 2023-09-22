Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro

Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro

22 сентября, 2023 пятница
17:25
Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro должен существенно ускорить процесс очистки земель

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. В частности, разрабатываем механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям затрат на разминирование», - заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В частности, он отметил, что поскольку аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора. В этом случае государство будет полностью или частично компенсировать расходы.

"Это должно существенно ускорить процесс очищения земель там, где это возможно. В проекте бюджета на 2024 год мы заложили 2 млрд грн на гуманитарное разминирование", - добавил премьер-министр.

  • В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
  • В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
Общество
Украина
аграрии
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
22 сентября, 2023 пятница
Элитные войска РФ не смогли помешать украинским войскам продвинуться в Запорожье, - ISW
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
21 сентября, 2023 четверг
Среди погибших в Нагорном Карабахе "миротворцев" РФ оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота России
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.51
    Покупка 37.51
    Продажа 38.26
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
22 сентября
18:04
Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ
17:53
МОН рассказал о ситуации с учебниками для 5-х и 6-х классов
17:44
лукашенко, 9 мая 2023
"Думаете, Польша просто так давит бедную Украину?": Лукашенко запустил в отношении Зеленского пренебрежительный нарратив
17:36
OPINION
Арсений Яценюк
Война России против Украины стала среди прочего испытанием для нашей дружбы и партнерства с другими народами
17:30
ВСУ объявили ракетную угрозу, в Кременчуге прогремели взрывы
17:25
Борьба со стрессом у детей: МОН и фонд "Восточная Европа" запустили кампанию BraveKidsUkraine
17:03
Жозеп Боррель
Боррель сказал, станет ли конфликт с другими странами по поводу зерна препятствием для вступления Украины в ЕС
17:02
Юлиан Нагельсманн
Германия представила нового главного тренера сборной
17:00
Данилов назвал два варианта для Черноморского флота РФ и "переименовал" Севастополь
16:57
Судью из Луганщины обвинили в госизмене и еще ряде преступлений за сотрудничество с оккупантами
16:42
Украинец возглавил рейтинг WBO в полулегком весе
16:27
Обновлено
ВСУ поразили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
16:23
Журналист и военный Кипиани о настроениях украинцев: "Бандера и Шухевич были бы не самыми большими русофобами среди нас"
16:23
Выманили у пенсионеров более 1 млн грн, притворившись соцработниками: 9 членов преступной организации подозревают в мошенничестве
16:11
"Ситуация неприемлема": президент Иоганнис о падении российских дронов на территории Румынии
15:56
Грузия отказала в полетах подсанкционной российской авиакомпании
15:51
ООН
Репрессии в России достигли уровня сталинских времен, – ООН
15:30
Василий Стус
"Став жертвой России": Вахтанг Кипиани объяснил, почему взялся за книгу о Стусе
15:10
В "свободные" квартиры Токмака расселяют оккупантов, а те отправляют имущество собственников в РФ
15:00
Эксклюзив
ракета ATACMS
Военный эксперт: Если будет угроза падения Украине, американцы ускорят предоставление F16, ATACMS и прочего вооружения
14:59
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:46
Монобанк
Монобанк запустил новую услугу для ФОП. Подробности
14:41
Без света остается часть потребителей в 5 областях: состояние энергосистемы Украины 22 сентября
14:37
Обновлено
Число пострадавших от обстрела Курахово Донецкой области 21 сентября возросло до 16
14:33
Андрей Любка
Номинации "За вклад в победу" не будет: член Шевченковского комитета Любка объяснил почему
14:24
Иран в годовщину войны с Ираком показал новый дрон якобы самой большой дальности в мире
14:20
OPINION
В подразделении я долгожитель и счастливец
14:16
Андрей Любка о членстве в Шевченковском комитете: "Важно, чтобы премия не ассоциировалась с пожилыми людьми"
13:53
Букеровская премия - 2023: объявлен короткий список номинантов
13:42
Украина получила транш макрофинансовой помощи от ЕС на €1,5 млрд
13:39
Иран
Иранские активисты в ЕС заявляют об угрозах и преследованиях со стороны Тегерана
13:38
Пресс-релиз
"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство
13:32
Кабмин
Правительство отложило создание реестра олигархов до окончания войны
13:25
ООН ЛГБТ
Эрдоган пожаловался на флаги "цветов ЛГБТ" в зале ООН
13:22
Силы обороны получат дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля"
13:15
Режим Лукашенко вербует вагнеровцев в свою ЧВК, - Сопротивление
13:05
В октябре во Львове состоится Экуменическая социальная неделя
12:46
На временно оккупированных территориях заработали фейковые судебные органы, - мэр Мелитополя
12:33
СБУ сообщила о подозрении владельцу телерадиокомпании "Крым", которая является главным рупором Кремля на полуострове
12:33
Эксклюзив
"Любая неправильная дипломатия украинской власти будет отображаться на беженцах": депутат Клименко об обострении между Киевом и Варшавой
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV