Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. В частности, разрабатываем механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям затрат на разминирование», - заявил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В частности, он отметил, что поскольку аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора. В этом случае государство будет полностью или частично компенсировать расходы.

"Это должно существенно ускорить процесс очищения земель там, где это возможно. В проекте бюджета на 2024 год мы заложили 2 млрд грн на гуманитарное разминирование", - добавил премьер-министр.