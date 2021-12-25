Украина запустила собственное производство "Байракторов"

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Фокус" .

По его словам, производство "Байрактаров", которые сначала поставлялись из Турции, уже запущено в Украине.

"Сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это "турецкие" Bayraktar – да, мы их получили из Турции, но важно указать, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране", – сказал Ермак.

Напомним, 3 декабря сообщалось, что Турция продаст Украине больше "Байракторов" , разведывательно-ударного беспилотного комплекса, чем ожидалось.

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