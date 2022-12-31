Украина запустила процесс построения XXI века, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Будущая система безопасности будет создана. Ее формирование может быть революционным: все рухнет в результате коллапса и придут "черные лебеди" или же она будет постепенно революционной. И очень важно понять, будет ли мир построен на соперничестве демократии против автократии или стран Запада против Востока". Если говорить об автократии и демократии, то это система зло и добро. И показать миру где добро, а где зло – это наша миссия. Наша непростая миссия, поскольку мы платим за ней очень большую цену", – пояснил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что после победы в войне с РФ Украина станет основным членом новой мировой системы безопасности.



"Наша война является первой войной XXI века. Мы запустили процесс построения XXI века. Как первый результат этого есть то, что мы поверили в себя, как нация и как государство, а россияне – нет. Мы поняли, что компромиссы ради компромиссов никуда не ведут , а россияне считают, что империалистическая политика может применяться снова и снова. Очень важно, чтобы Украина вместе со странами Запада поставили Путина на место. Поэтому сейчас нет системы безопасности и без Украины она существовать не может", - добавил он.



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