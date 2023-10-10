Украина запустила проект "Мед минных полей": средства направят на разминирование

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Техническая составляющая проекта состоит в том, чтобы дроны засеяли территорию, где не производилось разминирование, смесью медоносных трав, с которых пчелы смогут собрать нектар.

На встречах и международных визитах украинские дипломаты будут дарить мед минных полей представителям других стран. Таким образом они будут напоминать о проблеме заминированных территорий, чтобы привлечь к разминированию еще больше международных партнеров и доноров.

"Этот проект позволит МИД привлечь большее внимание мира к проблеме российского заминирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения. Военная дипломатия использует каждую возможность для достижения результата. Все креативные и технологические средства направлены на то, чтобы усилить нашу коммуникацию и очистить украинскую землю быстрее от российских мин и боеприпасов", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для проекта был разработан специальный дизайн ульев , на которых присутствует изображение знака о минной опасности.

"Сила идеи, в том, что она одновременно предлагает рабочее решение, чтобы поля не простаивали и вместе с тем подчеркивает важность разминирования наших территорий. Это вопрос безопасности фермеров и людей, работающих на земле, это важная составляющая продовольственной безопасности Украины. Понимаем, что проект сложный и длительный в реализации. Но мы убеждены, что каждый новый его этап будет привлекать все больше внимания дипломатов и сообществ по всему миру, и это поможет хоть немного изменить ситуацию к лучшему", - сказал креативный директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine Костя Шнайдер.

Директор по коммуникациям и GR Kernel Екатерина Спивакова отметила, что аграриям в лучшем случае понадобится не менее 4 лет, чтобы достичь довоенных показателей выращивания культур.

Предзаказы доступны по ссылке .

К проекту присоединились МИД Украины и агропромышленная компания Украины Kernel, а также консультируют и помогают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Dronarium Украина и Союз пчеловодов Украины.

По данным правительства, на 9 октября около 6 млн человек в Украине находились в условиях минной опасности, а от подрыва на минах погибли около 250 граждан.