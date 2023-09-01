Украина запустила приложение "Мрия" для образования детей за границей

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская образовательная "Мрия". Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как "Дия". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мрии", - написал он.

"Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", - добавил президент.

В честь Дня знаний он пообщался в режиме видеоконференции с украинскими учениками и педагогами и поздравил их с началом нового учебного года. К онлайн-общению присоединились почти 40 учебных заведений из 23 областей Украины, в том числе из прифронтовых городов. Также подключились дети беженцев, которые учатся в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене.

Рассказывая участникам видеоконференции о новом приложении, Зеленский отметил, что оно будет претерпевать изменения и обновления, в частности, в плане дизайна, интерфейса, также будет увеличиваться количество функций. Обновление будут представлять главы Минцифры и МОН.