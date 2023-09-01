Украина запустила приложение "Мрия" для образования детей за границей
В Украине запустили приложение "Мрия", которое будет способствовать обучению как детей внутри страны, так и вынужденно оказавшимся за границей из-за полномасштабной войны
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинская образовательная "Мрия". Новое приложение, которое будет помогать миллионам наших людей так же эффективно, как "Дия". Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мрии", - написал он.
"Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет ею пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", - добавил президент.
В честь Дня знаний он пообщался в режиме видеоконференции с украинскими учениками и педагогами и поздравил их с началом нового учебного года. К онлайн-общению присоединились почти 40 учебных заведений из 23 областей Украины, в том числе из прифронтовых городов. Также подключились дети беженцев, которые учатся в Стамбуле, Вильнюсе, Варшаве, Мюнхене.
Рассказывая участникам видеоконференции о новом приложении, Зеленский отметил, что оно будет претерпевать изменения и обновления, в частности, в плане дизайна, интерфейса, также будет увеличиваться количество функций. Обновление будут представлять главы Минцифры и МОН.
- Ранее глава МОН Лисовый рассказал, что для детей, временно находящихся за границей из-за войны, разработали специальную программу обучения для того, чтобы облегчить им связь с Украиной.
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